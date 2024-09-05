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15:20, 5 сентября 2024Экономика

Над червями и клещами нависла угроза исчезновения

iScience: загрязнение почв грозит популяции подземных организмов

Фото: J. Fieber / blickwinkel / Globallookpress.com

Исчезновение грозит популяциям подземных организмов из-за загрязнения почв. О безрадостных перспективах глубинных экосистем пишет издание iScience.

Прежние опасения климатологов, связанные с глобальным потеплением, не оправдались. Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Канады, Нидерландов и Германии, сокращение лесного покрова из-за повышения температуры и расширения сельхозугодий не так губительны для червей и клещей, как отравление грунта токсинами. Как оказалось, пестициды, тяжелые металлы и пластик быстрее сокращают численность почвенных организмов. Это закономерно нарушает баланс в экосистеме.

Вместе с тем ученые сделали и приятное открытие. Так, органические удобрения и мульча образуют в земле больше питательных веществ, обогащая ее углеродом. Это в свою очередь идет на пользу дождевым червям, которые улучшают структуру почв и повышают ее плодородие.

Ранее сообщалось о новом последствии глобального потепления для рыбохозяйства. Выяснилось, что промысловая рыба начала недоедать из-за возросшей конкуренции за пищу и теряет вес.

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      Виктория Клабукова
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