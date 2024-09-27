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14:45, 27 сентября 2024Силовые структуры

Помогавшую беженцам с Украины волонтерку «Армии красоток» внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов участницу «Армии красоток» Россинскую
Начало событий в новости Помогавшую беженцам с Украины российскую волонтерку арестовали

Фото: Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов участницу волонтерского женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным агентства, в перечне указано, что Россинская родилась 8 апреля 1995 года в Казахстане, в городе Темиртау Карагандинской области.

Она была арестована 2 февраля по подозрению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Россинская состояла в добровольческой группе движения «Армия красоток» в одной из социальных сетей. Сами волонтеры говорили, что на протяжении нескольких месяцев они оказывали помощь жителям Харьковской области, доставляя продукты, медикаменты и корма для животных.

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      Анна Габай
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