Помогавшую беженцам с Украины российскую волонтерку арестовали

В Белгороде арестовали на два месяца помогавшую беженцам с Украины волонтерку

В Белгороде арестовали на два месяца волонтерку Надин Гейслер (Надежду Россинскую), которая помогала беженцам с Украины. Об этом стало известно ТАСС в пятницу, 2 февраля.

Россиянка состояла в добровольческой группе движения «Армия красоток» во «ВКонтакте». Отмечалось, что на протяжении нескольких месяцев волонтеры оказывают помощь жителям Харьковской области, доставляя продукты, медикаменты и корма для животных.

На 28-летнюю Гейслер возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Кроме того, следователи утверждают, что волонтерка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) данные о сборе гуманитарной помощи для полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Гейслер же на суде подчеркнула, что аккаунт ей не принадлежит и не признала вину.

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