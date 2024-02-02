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15:36, 2 февраля 2024Россия

Помогавшую беженцам с Украины российскую волонтерку арестовали

В Белгороде арестовали на два месяца помогавшую беженцам с Украины волонтерку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Белгороде арестовали на два месяца волонтерку Надин Гейслер (Надежду Россинскую), которая помогала беженцам с Украины. Об этом стало известно ТАСС в пятницу, 2 февраля.

Россиянка состояла в добровольческой группе движения «Армия красоток» во «ВКонтакте». Отмечалось, что на протяжении нескольких месяцев волонтеры оказывают помощь жителям Харьковской области, доставляя продукты, медикаменты и корма для животных.

На 28-летнюю Гейслер возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Кроме того, следователи утверждают, что волонтерка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) данные о сборе гуманитарной помощи для полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Гейслер же на суде подчеркнула, что аккаунт ей не принадлежит и не признала вину.

Как рассказал РБК адвокат Евгений Соколов, сотрудники силовых структур задержали девушку в поезде.

Ранее сообщалось, что 40-летнюю жительницу Таганрога поместили под домашний арест за дискредитацию Вооруженных сил России.

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      Анна Щербакова
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