Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:18, 30 января 2024Силовые структуры

ФСБ уличила россиянку в дискредитации армии после ее постов в соцсетях

ФСБ: жительницу Таганрога поместили под домашний арест за дискредитацию ВС РФ

Фото: Unsplash

Сотрудники ФСБ уличили 40-летнюю жительницу Таганрога в дискредитации Российской армии после ее постов в соцсетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Ростовской области.

Против женщины возбуждено уголовное дело по факту публичных действий по дискредитации использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны. На период расследования ее отправили под домашний арест.

По данным ФСБ, фигурантка уголовного дела в марте 2023 года привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил»), за что была оштрафована судом на 30 тысяч рублей. Однако женщина вновь распространила в интернете порочащие армию материалы. Вследствие чего она была привлечена уже к уголовной ответственности. Ей грозит уже до четырех лет лишения свободы.

30 января сообщалось, что в Ростовской области суд приговорил пенсионерку Евгению Майбороду (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 5,5 года колонии за фейки о Российской армии. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима и не сможет три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76

      Стало известно о снижении цен на отели в зарубежных городах

      Лидеры ЕС пообещают Украине продолжить оказывать военную поддержку

      В России ограничили ввоз ряда видов семян из недружественных стран

      Под Москвой большегруз смял легковушку на пункте взимания платы

      В России отреагировали на желание Японии заключить мирный договор

      В Госдуме участникам «Би-2» пригрозили тюрьмой в случае возвращении в Россию

      Лавров заявил о срыве западного проекта по Украине из-за России

      Лавров указал на нежелание Запада видеть отправки оружия с Украины

      В Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за ситуации на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше