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09:02, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярная юмористка рассказала о желании все бросить и уехать в Африку

Юмористка Белла Малу рассказала, что иногда ей хочется уехать жить в Африку
Белла Малу

Белла Малу. Кадр: страница «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Популярная российская юмористка африканского происхождения Белла Малу призналась, что иногда ей хочется покинуть страну и уехать жить в Африку. Об этом она рассказала в беседе с проектом «Макарена», видео вышло во «ВКонтакте».

Комикесса раскрыла, что уже второй год находится в подавленном настроении из-за личных переживаний. «То взлеты, то падения. Иногда мне действительно хорошо, и я кайфую. Но чаще мне плохо, очень одиноко», — описала она свое состояние. Из-за этого у юмористки возникают мысли об отъезде.

«Прошел год, у меня ничего не поменялось. Я так же хочу все бросить и уйти (...). Уехать в Африку», — сказала Малу. Она добавила, что в Гвинее-Бисау, откуда родом ее родители, можно комфортно жить на 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что участнице шоу «Женский стендап» Марии Марковой запретили въезд в Латвию. Глава МИД Латвии Байба Браже назвала комикессу «пропагандисткой российского канала ТНТ».

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      Маргарита Щигарева
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