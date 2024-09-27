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09:33, 27 сентября 2024Силовые структуры

Пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ захотел отправиться в зону СВО

Shot: пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ захотел отправиться в зону СВО

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Пожизненно осужденный главарь Ореховской ОПГ Сергей Буторин по кличке Ося готовится к возможной отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, Буторин отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Он планирует написать новое ходатайство о службе в зоне боевых действий, так как в прошлый раз ему было отказано.

Главарь ОПГ уже начал подготовку: он ежедневно тренируется, практикует йогу, изучает дыхательные практики и концентрацию внимания. Мужчина уверен, что пригодится на фронте, учитывая его службу в саперном отделении.

В 1994 году Буторин воссоздал «ореховскую» группировку, распавшуюся после кончины ее лидера Сергея Тимофеева (Сильвестра). В 1996 году Буторин инсценировал свою гибель, чтобы скрыться от правоохранительных органов. В 1998 году «ореховская» банда была разгромлена, но Ося успел бежать за границу.

В 2001 году Буторин был задержан в Испании. За хранение оружия и сопротивление при аресте его приговорили к 8,5 года заключения. В 2003 году Испания временно выдала осужденного России, чтобы он выступил на слушаниях дела остальных членов Ореховской ОПГ. Затем Буторина вернули в Испанию отсидеть остаток срока, а в 2009-2010 годах выдали России окончательно.

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      Екатерина Кашурникова
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