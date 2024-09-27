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14:15, 27 сентября 2024Экономика

Предсказан решающий момент в судьбе китайской экономики

FT: китайские акции резко выросли до самого высокого недельного показателя

Фото: Tingshu Wang / Reuters

После того как власти Китая решили стимулировать экономику, акции компаний КНР выросли до самого высокого недельного показателя с 2008 года. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, поддержка фондового рынка, на которую Пекин согласился потратить 114 миллиардов долларов, обернулась тем, что индекс CSI 300 компаний, зарегистрированных на биржах Шанхая и Шэньчжэня, вырос на 15,7 процентов.

Комментируя эту ситуацию, глава отдела китайских акций в Abrd Николас Йео заявил, что наступил решающий момент для китайской экономики и ее рынка акций.

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В свою очередь, глобальный рыночный стратег Invesco Дэвид Чао заметил, что, поскольку доллар продолжает слабеть на фоне снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, возможен переход от дорогостоящей и переполненной глобальной торговли технологиями к более дешевым активам развивающихся рынков.

Отмечается также, что меры стимулирования китайской экономики привели к росту цен на большинство сырьевых товаров, за исключением нефти, цены на которую снизились из-за новостей о том, что Саудовская Аравия готовится увеличить добычу. Подорожали же такие промышленные металлы, как медь, алюминий и цинк, крупным потребителем которых является Китай за счет его огромного производственного сектора. Например, медь с 24 сентября подорожала более чем на пять процентов, преодолев отметку в 10 тысяч долларов за тонну.

Ранее власти КНР решили бороться с замедлением роста китайской экономики. В частности, они собрались стабилизировать сектор недвижимости, повысить выплаты для бедных и безработных. Политбюро КПК собирается ограничить строительство новых домов, а также быстрее выпускать и продавать сверхдлинные специальные суверенные облигации и местные специальные облигации, чтобы таким образом привлечь инвестиции.

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