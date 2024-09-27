Премьер Грузии назвал ребячеством отказ Байдена приглашать его на ужин

Премьер Грузии Кобахидзе назвал ребячеством отказ Байдена приглашать его на ужин

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал отмену его приглашения президентом США Джо Байденом на традиционный прием «детским поведением». Его слова передает издание «Формула».

Он назвал Соединенные Штаты великой страной, добавив, что глупость такую страну не украшает. По его словам, отказ Байдена от рукопожатия с ним и отмена приема являются ребячеством. Премьер также указал, что на ужин были приглашены десятки лидеров авторитарных государств, но не указал, каких именно.

«Если вы пригласите и развлечете лидеров нескольких авторитарных государств и отмените приглашение Грузии, общество должно сделать из этого выводы», — заключил Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе в последний момент исключили из списка приглашенных на прием к Байдену. Визит был отменен по инициативе американской стороны из-за «шокирующего неуважения к демократии и воле грузинского народа» грузинским правительством.