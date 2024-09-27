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14:54, 27 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии прокомментировал баннеры с фотографиями военных разрушений

Кобахидзе прокомментировал баннеры с фотографиями разрушений на Украине

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные баннеры «Грузинской мечты» с фотографиями военных разрушений на Украине. Его слова передает «Sputnik Грузия».

«Сравнение войны и мира имеет основополагающее значение для того, чтобы общество могло сделать правильный выбор», — рассказал премьер.

По его словам, в 2022-2023 годах Грузию могла бы ждать та же участь, что и Украину, если бы правительство не предприняло правильных действий.

«Грузинская мечта» разместила плакаты в Тбилиси. На них изображены фотографии украинских городов во время конфликта и снимки столицы Грузии с подписью «Я выбрал мир».

Ранее президент республики Саломе Зурабишвили, комментируя плакаты «Грузинской мечты», сравнила партию с КГБ. «Я никогда не видела ничего более позорного, более оскорбительного для нашей культуры. Как жаль, что вы предлагаете своему народу плакат, созданный в кузнице КГБ. К черту!» — написала политик.

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      Валентин Карант
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