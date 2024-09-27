Президент Польши признал желание многих возобновить свзяи с Россией

Polsat: президент Польши Дуда заявил, что многие хотят возобновления связей с РФ

Многие в мире хотят возобновления экономических связей с Россией и скорейшего прекращения конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью польскому телеканалу Polsat выступил президент Польши Анджей Дуда.

«Многие сегодня ждут окончания этой войны, чтобы они могли вернуться к бизнесу с Россией», — сказал политик.

При этом позиция Польши заключается в том, что Россия «должна проиграть эту войну», добавил он. В противном случае, продолжил Дуда, Российская армия «нападет на другие страны».

Ранее Люблинский областной суд в Польше вынес приговор гражданину Украины и гражданину Белоруссии по делу о шпионаже в пользу России.