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17:10, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Проект «Центр "Досье"» внесли в реестр иноагентов

Минюст внес проект «Центр "Досье"» в реестр иностранных агентов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Минюст внес в реестр иностранных агентов проект «Центр "Досье"». Данные об этом появились в реестре ведомства.

Среди участников значится предприниматель Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), Илья Рождественский и Дарья Фирьян.

Также в реестр попали писатель Александр Генис и бывший гендиректор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе.

Ранее стало известно, что в реестр иноагентов включили издание «Собеседник» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Отмечалось, что издание распространяет недостоверную информацию о решениях государственных органов, а также выступает против спецоперации на Украине.

«Центр "Досье"» позиционирует себя как организация, занимающаяся журналистскими расследованиями. На сайте центра отмечается, что он является некоммерческим проектом Ходорковского.

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      Мария Большакова
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