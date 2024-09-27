Минюст внес в реестр иностранных агентов проект «Центр "Досье"». Данные об этом появились в реестре ведомства.
Среди участников значится предприниматель Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), Илья Рождественский и Дарья Фирьян.
Также в реестр попали писатель Александр Генис и бывший гендиректор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе.
Ранее стало известно, что в реестр иноагентов включили издание «Собеседник» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Отмечалось, что издание распространяет недостоверную информацию о решениях государственных органов, а также выступает против спецоперации на Украине.
«Центр "Досье"» позиционирует себя как организация, занимающаяся журналистскими расследованиями. На сайте центра отмечается, что он является некоммерческим проектом Ходорковского.