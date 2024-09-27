Промышленный майнинг назвали новым драйвером российской энергетики

В Москве проходит форум «Российская энергетическая неделя-2024»

В Москве проходит VII Международный форум «Российская энергетическая неделя-2024» — главное событие в сфере энергетики и ключевая международная площадка для обсуждения будущего топливно-энергетического комплекса, путей развития и противостояния новым вызовам.

В форуме принимают участие более четырех тысяч участников из 55 стран и территорий. Это представители органов власти, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Кроме того, в рамках форума проходит выставка новейшего оборудования и технологических решений для ТЭК.

Особое внимание участники форума уделят вопросам повышения надежности и качества энергоснабжения. Потребление электроэнергии в России ежегодно растет, свидетельствуя об общем экономическом росте. В 2023 году рост энергопотребления в связи с ростом промышленности составил 4 процента, и эта тенденция продолжает сохраняться.

Одним из новых драйверов этого роста энергопотребления становится промышленный майнинг криптовалют. В августе президент России подписал закон о развитии этой отрасли, что фактически ознаменовало рождение нового стратегически важного сектора экономики.

В прошлом году энергопотребление центрами обработки данных (ЦОД) выросло на 62 процента, достигнув 2,8 гигаватта. В последние годы в РФ активно вводятся в эксплуатацию новые высокотехнологичные центры обработки данных. В перспективе ближайших лет ожидается значительное увеличение объема мощностей, а значит, и энергопотребления. Связано это, в первую очередь, с растущей востребованностью дата-центров различными отраслями промышленности. Криптовалюта в современных условиях становится важнейшим инструментом внешнеторговых расчетов. Кроме того, майнинговые ЦОДы — это инфраструктура для развития других высокотехнологичных вычислений, в том числе проектов искусственного интеллекта.

«Промышленный майнинг — это уникальная отрасль, способная значительно повысить эффективность единой энергетической системы нашей страны. Не секрет, что работа крупных дата-центров связана с потреблением значительных объемов электроэнергии. Но наше отличие от многих других отраслей заключается в том, что мы готовы использовать избыточные мощности в спокойные периоды, когда они свободны. И быстро снижать потребление в часы пиковых нагрузок, помогая балансировать энергосистему. А это — рост выручки энергетических компаний, дополнительные отчисления в бюджет и уверенное развитие инфраструктуры высокопроизводительных вычислений», — рассказал владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров Bitriver Игорь Рунец.

Помимо этого, промышленный майнинг способствует переработке попутного нефтяного газа в электроэнергию. Часть дата-центров уже работают от электростанций на ПНГ. Это позволяет нефтяным компаниям эффективно утилизировать газ, следуя экологическим нормативам и превращая расходы в доходы.

«Как топливо для производства электроэнергии такой газ ранее не использовался, потому что на это электричество в отдаленных районах нефтедобычи просто не было спроса. Сегодня такой спрос есть! Наша компания готова инвестировать в развитие энергогенерации на попутном нефтяном газе и строить в отдаленных районах крупные дата-центры», — отметил Игорь Рунец.

А это — рост налоговых отчислений в бюджет России, повышение прибыли нефтяных и энергетических компаний, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в отдаленных и труднодоступных территориях, а также увеличение энергетического потенциала страны.