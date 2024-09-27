Пьяный мужчина угрожал взорвать боевую гранату в российском отеле и попался

В Москве задержали мужчину, устроившего дебош с гранатой РГД-5 в отеле

В Москве задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату (РГД-5) в отеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, ЧП произошло в отеле, расположенном на Чертановской улице. Там пьяный дебошир угрожал привести РГД-5 в действие. Сотрудники отеля вызвали силовиков. Прибывшие на место росгвардейцы и полицейские эвакуировали постояльцев из здания и задержали злоумышленника.

В его номере провели обыск. В результате обнаружили и изъяли две боевые гранаты.

Ранее сообщалось, что гражданин США, который устроил дебош в московском отеле, напал на силовика в отделе полиции.