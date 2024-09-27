Пьяный российский военный сообщил полицейским о готовящемся им теракте и получил штраф

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии оштрафовал на 300 тысяч рублей военного Руслана Мухина за ложное сообщение о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
По данным ведомства, пьяный военный позвонил в отдел полиции по Кяхтинскому району и сообщил о якобы готовящемся им террористическом акте.
Отмечается, что приговор пока не вступил в силу.
Ранее в Томске ефрейтора Сергея Осипова приговорили к пяти годам колонии за уклонение от прохождения воинской службы.