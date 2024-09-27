Раскрыто возможное наказание для блогера Варламова

Блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) может грозить до двух лет колонии за игнорирование требований закона об иноагентах. Возможный срок наказания для него раскрывает Telegram-канал Shot.
Привлечение Варламова к ответственности по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ инициировала столичная прокуратура. Материалы для возбуждения уголовного дела уже направлены в следственные органы.
Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил блогера в списке иностранных агентов. Варламов подавал кассационную жалобу на решение Замоскворецкого суда Москвы, который в июне 2023 года отказал ему в исключении из реестра.