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12:39, 27 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для блогера Варламова

Блогеру Варламову может грозить до 2 лет колонии по статье об иноагентах
Начало событий в новости Блогера Варламова решили привлечь к уголовной ответственности за иноагентство

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) может грозить до двух лет колонии за игнорирование требований закона об иноагентах. Возможный срок наказания для него раскрывает Telegram-канал Shot.

Привлечение Варламова к ответственности по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ инициировала столичная прокуратура. Материалы для возбуждения уголовного дела уже направлены в следственные органы.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил блогера в списке иностранных агентов. Варламов подавал кассационную жалобу на решение Замоскворецкого суда Москвы, который в июне 2023 года отказал ему в исключении из реестра.

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      Олеся Мицкевич
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