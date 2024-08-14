Варламова оставили в списке иноагентов

Кассационный суд оставил блогера Илью Варламова в списке иноагентов

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в списке иноагентов известного блогера Илью Варламова (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов). Об этом говорится в Telegram-канале суда.

Варламов подавал кассационную жалобу на решение Замоскворецкого суда Москвы, который в июне 2023 года отказал ему в исключении из реестра иноагентов. «Проверив материалы дела, судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения», — заявили во Втором кассационном суде.

Варламова признали иноагентом в марте 2023 года. В заявлении Минюста говорилось, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников. Комментируя решение ведомства, блогер заявил, что новость о внесении в реестр иноагентов не стала для него сюрпризом.