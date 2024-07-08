Варламов снова обратился в суд

Мосгорсуд зарегистрировал жалобу Варламова на штраф из-за маркировки иноагента

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) снова обратился в суд с жалобой на штраф из-за отсутствия маркировки иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Мосгорсуд зарегистрировал еще одну жалобу Варламова на штраф, вынесенный ему в декабре. Тогда блогеру назначили административное наказание за отсутствие маркировки иноагента в его Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Варламова оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Уточнялось, что причиной стало видео, размещенное им на YouTube в марте 2023 года.

Перед этим Мосгорсуд признал законным штраф в отношении Варламова в размере 30 тысяч рублей, вынесенный ему за неуказание статуса иноагента.

Минюст включил блогера в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. Министерство заявило, что Варламов распространял недостоверную информацию о российской власти и получал финансирование от иностранных источников.