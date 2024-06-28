Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:11, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Варламова оштрафовали в России на 50 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова на 50 тысяч рублей

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Блогера Илью Варламова (внесен в реестр иноагентов) Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей. Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

Как отмечается в материале, протокол в отношении блогера составили из-за видео, которое Варламов опубликовал на своем YouTube-канале в марте 2023 года. Суд счел, что в ролике «содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию армии».

«Признать Варламова Илью Александровича виновным (…) Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — добавили в суде.

Протокол о дискредитации армии России на Варламова составили в конце мая. Суд зарегистрировал в отношении Варламова протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).

В начале июня Варламова оштрафовали на 30 тысяч рублей за другое нарушение. Суд в Москве признал блогера виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (производство и распространение материалов без указания статуса иноагента).

Что думаешь? Оцени!
      Ксения Кривотулова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ответственность за это будут нести страны НАТО». Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      Amazon решил отказаться от пластиковой упаковки

      Изнасиловавший ребенка волейболист примет участие в Олимпиаде

      Власти раскрыли подробности о последствиях атаки беспилотника на российский нефтепровод

      Россиянка потеряла паспорт и оказалась в браке с Мустафой

      Следователи увезли на допрос собственницу сгоревшего здания во Фрязино

      56-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в откровенном бикини

      Сотрудники МИД Германии попали под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше