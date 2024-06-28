Варламова оштрафовали в России на 50 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова на 50 тысяч рублей

Блогера Илью Варламова (внесен в реестр иноагентов) Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей. Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

Как отмечается в материале, протокол в отношении блогера составили из-за видео, которое Варламов опубликовал на своем YouTube-канале в марте 2023 года. Суд счел, что в ролике «содержатся публичные высказывания, направленные на дискредитацию армии».

«Признать Варламова Илью Александровича виновным (…) Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — добавили в суде.

Протокол о дискредитации армии России на Варламова составили в конце мая. Суд зарегистрировал в отношении Варламова протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).

В начале июня Варламова оштрафовали на 30 тысяч рублей за другое нарушение. Суд в Москве признал блогера виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (производство и распространение материалов без указания статуса иноагента).