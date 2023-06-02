Суд отказался снять с Варламова статус иноагента

Суд Москвы отклонил иск блогера Варламова с требованием снять с него статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов», — рассказали в суде.

О том, что Варламов подал в суд иск к Минюсту из-за статуса иноагента, сообщалось 15 мая. Тогда же стало известно, что с аналогичным иском обратился в суд певец Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Варламова признали иноагентом 23 марта. В заявлении Минюста говорилось, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников». Комментируя решение ведомства, блогер заявил, что новость о внесении в реестр иноагентов не стала для него сюрпризом.