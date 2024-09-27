Редкий сосуд нашли в России

Археологи нашли в Новгороде горшок возрастом шесть тысяч лет

Сотрудники Новгородского государственного университета обнаружили в ходе раскопок керамический горшок возрастом около шесть тысяч лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ученых, такие находки на Северо-Западе России исключительно редки.

«Отряд Центра археологических исследований Новгородского университета обнаружил в окрестностях Юрьева монастыря керамический сосуд эпохи позднего неолита. По предварительным оценкам, он относится ко второй половине IV тысячелетия до нашей эры», — говорится в сообщении.

Горшок находился в плотном слое глины. Предполагается, что сосуд запечатало вследствие природного катаклизма, например, наводнения.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили в Иркутской области остатки листопадных деревьев возрастом 184 миллиона лет. Находку сделали специалисты ТГУ и Института земной коры СО РАН. В рамках экспедиции в 2022 году они отправились на правый берег реки Ангара к северу от Иркутска в место под названием Суховский Мыс.