В России нашли остатки существовавшего 184 миллиона лет назад дерева

В РФ нашли остатки дерева возрастом 184 млн лет, растению дали имя ученого ТГУ

Российские ученые обнаружили в Иркутской области остатки листопадных деревьев возрастом 184 миллиона лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Томского государственного университета (ТГУ).

Находку сделали специалисты ТГУ и Института земной коры СО РАН. В рамках экспедиции в 2022 году они отправились на правый берег реки Ангара к северу от Иркутска в место под названием Суховский Мыс. Там и было найдено древнее растение. Находка принадлежит к роду Ferganiella, относится к раннеюрской эпохе и до сих пор не была изучена.

«Представители этого рода были распространены в Северо-Китайской провинции Сибирской палеофлористической области, они произрастали в субтропическом и умеренно-субтропическом климатических поясах, что позволяет считать Ferganiella теплолюбивыми растениями», — рассказали в вузе.

Новый вид получил название Ferganiella ivantsovii в честь томского палеонтолога ТГУ Степана Иванцова, который обнаружил редкий образец.

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