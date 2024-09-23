Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:08, 23 сентября 2024Моя страна

В России нашли остатки существовавшего 184 миллиона лет назад дерева

В РФ нашли остатки дерева возрастом 184 млн лет, растению дали имя ученого ТГУ

Фото: сотрудник Института земной коры СО РАН Андрей Фролов

Российские ученые обнаружили в Иркутской области остатки листопадных деревьев возрастом 184 миллиона лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Томского государственного университета (ТГУ).

Находку сделали специалисты ТГУ и Института земной коры СО РАН. В рамках экспедиции в 2022 году они отправились на правый берег реки Ангара к северу от Иркутска в место под названием Суховский Мыс. Там и было найдено древнее растение. Находка принадлежит к роду Ferganiella, относится к раннеюрской эпохе и до сих пор не была изучена.

«Представители этого рода были распространены в Северо-Китайской провинции Сибирской палеофлористической области, они произрастали в субтропическом и умеренно-субтропическом климатических поясах, что позволяет считать Ferganiella теплолюбивыми растениями», — рассказали в вузе.

Новый вид получил название Ferganiella ivantsovii в честь томского палеонтолога ТГУ Степана Иванцова, который обнаружил редкий образец.

Ранее сообщалось, что в тувинской Долине царей обнаружили новые артефакты. При этом некоторые из находок поражают своими размерами — чтобы рассмотреть золотые бусины, которыми были расшиты штаны скифского вождя, потребуется увеличительное стекло. До этого в Татарстане ученые сделали значимые археологические открытия, которые могут быть древнее египетских пирамид. Тем временем в Приморском крае сделали уникальную находку возрастом более 200 миллионов лет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

      Создатели затонувшей яхты «британского Билла Гейтса» потребовали деньги у его вдовы

      Генсек ООН выразил беспокойство из-за роста числа жертв среди жителей Ливана

      На Украине прямым попаданием поразили цех по сборке БПЛА

      ВСУ применили БПЛА при теракте против главврача больницы в Алешках

      Военкор раскрыл детали расследования гибели Гудвина и Эрнеста

      В России нашли остатки существовавшего 184 миллиона лет назад дерева

      Президент Чехии призвал Украину быть более реалистичной

      Женщинам раскрыли самые губительные для либидо привычки

      Треть россиян осталась без отпуска этим летом. Что делать тем, кто не успел отдохнуть?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше