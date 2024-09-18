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16:21, 18 сентября 2024Моя страна

Ученые нашли уникальные артефакты в российской Долине царей

РГО показали уникальные артефакты, найденные в Долине царей в Туве

Кадр: РЕН ТВ

В тувинской Долине царей обнаружили новые артефакты. Специалисты Русского географического общества (РГО) рассказали об уникальных артефактах и показали их широкой публике в Национальном музее Республики Тыва. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Некоторые из находок поражают своими размерами — чтобы рассмотреть золотые бусины, которыми были расшиты штаны скифского вождя, потребуется увеличительное стекло. «Мы обозначили бисеринки как один предмет. На самом деле их больше 250 тысяч. И возникает вопрос: какая технология должна была быть в то время», — сказал директор музея Каадыр-оол Бичелдей.

В свою очередь, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Тимур Садыков отметил, что наиболее важные находки были найдены в 30 сантиметрах от поверхности кургана. Он пояснил, что они когда-то были на поверхности, но затем их закрыли камнем.

Изучение кургана Туннуг ведется с 2018 года. За время раскопок специалистам удалось подобраться к девяти секторам из 16. Всего в Долине царей насчитывается 720 курганов. Всего изучено 18 курганов, первый археологи открыли еще в 1970-х.

Как уточняет телеканал «Звезда», к изучению Туннуга была привлечена современная техника, а также студенты из 50 стран мира. К этому обязывает и масштаб кургана: древние скифы оставили на его поверхности 10 тысяч тонн камней. Ученые также допускают, что проводы вождей в последний путь сопровождались масштабными жертвенными ритуалами. «То есть в какой-то момент на поверхности кургана принесли в жертву больше 100 коней. Сколько людей — непонятно, среди этих костей в том числе попадается довольно много человеческих», — отметил Садыков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ученые сделали значимые археологические открытия, которые могут быть древнее египетских пирамид. Тем временем в Приморском крае сделали уникальную находку возрастом более 200 миллионов лет.

До этого российские ученые рассказали о результатах исследования берестяных грамот, найденных в Новгородской области. Одной из интересных находок стало письмо средневекового злопыхателя с необычным содержанием.

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      Варвара Кошечкина
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