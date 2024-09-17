В России обнаружили погребения древнее египетских пирамид

В Татарстане нашли девять погребений древнее египетских пирамид

В Татарстане ученые сделали значимые археологические открытия, которые могут быть древнее египетских пирамид. Об этом сообщает пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Во время раскопок памятника археологии «Новобиксинтеевский могильник» в Мензелинском районе республики археологи нашли девять погребений первобытных людей каменного века. В захоронениях были каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, изделия из клыков кабана, а также подвески из приуральского серпентинита.

Согласно результатам анализа, возраст могильников — середина-вторая половина пятого тысячелетия до нашей эры. Таким образом, захоронение на более чем 1500 лет старше египетских пирамид. Оно относится к первобытным людям, которые еще не умели обрабатывать металл. В то время люди жили небольшими сообществами, занимались охотой, добывали рыбу, а орудия изготавливали из камня, кости и дерева.

Исследователи выделили два наиболее ярких погребения: первое принадлежит женщине с ребенком четырех-пяти лет, второе — взрослому человеку. Также в ходе раскопок обнаружили ямы, в которых были уложены подношения. В одной из таких ям специалисты нашли 114 подвесок из кости.

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