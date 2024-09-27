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14:28, 27 сентября 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способы победить осеннюю хандру

Фото: Unsplash

Осенняя хандра, проявляющаяся упадком сил, резкими переменами настроения и апатией, возникает из-за изменения циркадных ритмов, объяснила психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба. Способы победить это состояние она раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Термин «осенняя хандра» — народный, под ним в психологии подразумевается легкая форма сезонного депрессивного расстройства, отметила эксперт. Для этого состояния, по ее словам, характерны переменчивое настроение, апатия, повышенная утомляемость, сонливость, а также трудности с концентрацией внимания или памятью.

Причинами осенней хандры психолог назвала смену температурного режима, атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света. «Эти факторы, в свою очередь, приводят к изменению циркадных ритмов — биологических часов организма, а также к снижению выработки серотонина и дофамина — гормонов, которые связаны с регуляцией настроения», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

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Чтобы легче справиться с симптомами сезонного депрессивного расстройства, Якуба посоветовала проявить заботу и внимание к своему организму.

Важно помнить, что принуждение, сверхусилия и самобичевание в таком состоянии могут только усугубить ситуацию. Желательно каждый день находить время для занятий, которые улучшают настроение, например, слушать музыку, читать книги, ходить на массаж или общаться с близкими людьми

Дарья Якубапсихолог

Также, по словам психолога, для облегчения осенней хандры необходимо совершать ежедневные прогулки продолжительностью не менее часа, независимо от настроения или погодных условий. Если не получается самостоятельно справиться с этим состоянием в течение двух недель, лучше обратиться за помощью к психологу, подытожила эксперт.

Ранее нутрициолог Ирина Гейкало раскрыла влияние дефицита витаминов на настроение. По ее словам, нехватка цинка, магния, витамина D и других полезных веществ грозит депрессией.

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      Наталья Обрядина
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