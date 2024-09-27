Россиянам раскрыли способы победить осеннюю хандру

Осенняя хандра, проявляющаяся упадком сил, резкими переменами настроения и апатией, возникает из-за изменения циркадных ритмов, объяснила психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба. Способы победить это состояние она раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».
Термин «осенняя хандра» — народный, под ним в психологии подразумевается легкая форма сезонного депрессивного расстройства, отметила эксперт. Для этого состояния, по ее словам, характерны переменчивое настроение, апатия, повышенная утомляемость, сонливость, а также трудности с концентрацией внимания или памятью.
Причинами осенней хандры психолог назвала смену температурного режима, атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света. «Эти факторы, в свою очередь, приводят к изменению циркадных ритмов — биологических часов организма, а также к снижению выработки серотонина и дофамина — гормонов, которые связаны с регуляцией настроения», — объяснила собеседница «Ленты.ру».
Чтобы легче справиться с симптомами сезонного депрессивного расстройства, Якуба посоветовала проявить заботу и внимание к своему организму.
Важно помнить, что принуждение, сверхусилия и самобичевание в таком состоянии могут только усугубить ситуацию. Желательно каждый день находить время для занятий, которые улучшают настроение, например, слушать музыку, читать книги, ходить на массаж или общаться с близкими людьми
Также, по словам психолога, для облегчения осенней хандры необходимо совершать ежедневные прогулки продолжительностью не менее часа, независимо от настроения или погодных условий. Если не получается самостоятельно справиться с этим состоянием в течение двух недель, лучше обратиться за помощью к психологу, подытожила эксперт.
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