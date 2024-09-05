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10:24, 5 сентября 2024Забота о себе

Раскрыто влияние дефицита витаминов на настроение

Нутрициолог Гейкало: дефицит цинка, магния и витамина D грозит депрессией

Фото: Unsplash

Дефицит цинка, магния, витамина D и других полезных веществ грозит депрессией, предупредила нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Ирина Гейкало. Влияние некоторых нутриентов на ментальное здоровье и настроение она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам Гейкало, различные питательные вещества важны для нормальной работы нервной системы, синтеза нейромедиаторов серотонина, дофамина, норадреналина и регуляции гормонального баланса. «Витамины и микроэлементы, такие как витамин D, витамины группы B, магний, цинк и полиненасыщенная жирная кислота омега-3, имеют доказанное влияние на психическое здоровье», — отметила Гейкало.

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Она рассказала, что, например, нехватка цинка в организме может привести к ухудшению настроения, сонливости и повышенной утомляемости, а дефицит витамина D и витаминов B6, B9 и B12 — стать причиной повышенной раздражительности и даже депрессии. Нутрициолог добавила, что для поддержания психологического благополучия также необходим магний, участвующий в регуляции стресса.

Гейкало подчеркнула: современный образ жизни часто провоцирует развитие авитаминоза.

Несбалансированный рацион, стресс и негативное воздействие окружающей среды могут привести к дефициту витаминов и микроэлементов, влияющих на настроение

Ирина Гейкалонутрициолог

Для профилактики дефицита нутрициолог рекомендовала в первую очередь придерживаться разнообразного и сбалансированного питания. В рационе должны быть цветные фрукты, овощи, орехи, авокадо, оливковое масло, рыба, мясо, семена и злаки. Дополнительно она призвала россиян регулярно обследоваться, чтобы своевременно выявлять и корректировать дефициты.

В заключение эксперт напомнила, что физическая активность, умение справляться со стрессом и отказ от вредных привычек также улучшают психическое здоровье и качество жизни.

Ранее терапевт Ольга Сухарева рассказала о неочевидных признаках анемии. К симптомам врач отнесла слабость, недомогание, апатию, выпадение волос, мелькание «мушек» перед глазами, синдром беспокойных ног.

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      Наталья Обрядина
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