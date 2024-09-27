Россияне массово устремились на отдых в один регион страны

Минэкономразвития: россияне массово проявили интерес к отдыху на Дальнем Востоке

Россияне массово начали проявлять интерес к отдыху на Дальнем Востоке. Об этом сообщается в совместном исследовании МТС Travel и Минэкономразвития России, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что летом 2024 самым популярным регионом Дальнего Востока у туристов стал Приморский край — туда устремились 29 процентов путешественников. Кроме того, вырос и интерес к Сахалину, а также к Камчатскому краю.

На третьем месте по популярности оказалась Бурятия с долей туристов 12 процентов. Как поясняют эксперты, интерес к этому региону страны обусловлен множеством природных достопримечательностей, среди которых главной является озеро Байкал.

«Мы видим рост интереса туристов к дальневосточным регионам и в ответ на растущий спрос развиваем инфраструктуру, создаем качественный номерной фонд и точки притяжения», — отметил замдиректора департамента развития туризма Минэкономразвития России Константин Городилин.

Ранее стало известно, что Владивосток оказался самым желанным городом для путешествий по работе. Выяснилось, что во Владивосток в рамках командировки хотели бы поехать 24,3 процента россиян.