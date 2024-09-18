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16:58, 18 сентября 2024Моя страна

Названы лучшие города для рабочих поездок в России

Самым желанным городом для командировок у россиян оказался Владивосток

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Владивосток оказался самым желанным городом для путешествий по работе. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса». Результаты опроса поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно исследованию, 48 процентов опрошенных россиян периодически ездят в командировки. При этом 46 процентов респондентов признались, что хотели бы отправиться в рабочее путешествие, однако их компании таких не организуют.

Выяснилось, что возглавляет топ наиболее привлекательных для бизнес-путешественников городов Владивосток — туда хотели бы поехать по работе 24,3 процента участников опроса. «Большинство из них признаются, что просто давно мечтают побывать на Дальнем Востоке и познакомиться с достопримечательностями этого региона», — говорится в исследовании.

При этом на втором месте оказался Калининград (13,4 процента голосов), а на третьем — Санкт-Петербург (8,6 процента). Также в десятку вошли Сочи (6,7 процента), Петропавловск-Камчатский (3,8 процента), Казань (3,1 процента), Иркутск (2,9 процента), Горно-Алтайск (2,4 процента), Екатеринбург (2,1 процента) и Новосибирск (2 процента).

«Самая распространенная причина, по которой респонденты называли какой-либо город, — давнее желание побывать там, пусть и с рабочей поездкой», — отметили эксперты.

Ранее выяснилось, что Владивосток, Архыз и Сортавала оказались самыми дорогостоящими направлениями для отдыха в сентябре. Согласно подсчетам экспертов, жилье во Владивостоке в первом осеннем месяце обойдется в среднем в 6296 рублей за ночь, в Архызе — 6220 рублей, а в Сортавале — 5505 рублей.

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      Марк Успенский
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