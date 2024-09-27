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18:22, 27 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин пообещал отвезти знакомую на конкурс красоты и обманул ее на 200 тысяч рублей

Во Внуково полиция задержала афериста за обман знакомой на 194 тысячи рублей

Фото: Shutterstock / Fotodom

В аэропорту Внуково полиция задержала жителя Екатеринбурга, который пообещал 25-летней жительнице Подмосковья отвезти ее на конкурс красоты, взял 194 тысячи рублей якобы для оплаты участия и исчез. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины следователи завели уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его отправили под стражу.

В полицию обратилась пострадавшая, которая рассказала, что на одном из светских мероприятий познакомилась с мужчиной. Новый знакомый представился организатором поездок для девушек на конкурсы красоты. Он сумел завоевать доверие заявительницы и убедил перевести ему 194 тысячи рублей для оплаты ее участия в одном из таких соревнований. Однако свои обещания злоумышленник не выполнил.

Ранее в Москве полиция задержала 26-летнего альфонса за обман двух местных жительниц на 230 тысяч рублей.

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