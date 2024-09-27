Россиянин попытался переправить в колонию наркотики с помощью арбалета и сел на 10 лет

Жителя Урала осудили за попытку передать наркотики в колонию с помощью арбалета

Металлургический районный суд Челябинска приговорил ранее судимого 38-летнего местного жителя к 10 годам и 11 месяцам лишения свободы за попытку переправить в колонию наркотики с помощью арбалета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Житель Урала признан виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, осужденный пытался перебросить на территорию исправительной колонии сверток с героином массой 0,57 грамма и марихуаной массой 18,67 грамма при помощи арбалета, но сделать задуманное не смог, так как был задержан полицейскими.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина попыталась передать обвиняемому наркотик через поцелуй прямо в зале суда.