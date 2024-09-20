Россиянка попыталась передать обвиняемому наркотики через поцелуй прямо в зале суда

В Новосибирске женщина попыталась передать обвиняемому наркотик через поцелуй

В Новосибирске женщина попыталась передать обвиняемому наркотик через поцелуй прямо в зале суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, это произошло, когда мужчину вели в зал. Фигурантка попыталась поцеловать его, но пристав увидел, что у нее во рту находится сверток, и помешал им. Наркотики упали на пол. Женщину задержали, но она пыталась сопротивляться.

Ранее сообщалось, что в Кемерово задержаны две местные жительницы, которые планировали передать в СИЗО тапочки с гашишем в подошвах. Полицейские знали о намерении фигуранток передать наркотики в СИЗО. Их задержали в автомобиле, когда она ехали по одной из улиц областного цента. В салоне машины силовики изъяли пару тапочек, в подошву которых были спрятаны свертки с гашишем общей массой около семи граммов.