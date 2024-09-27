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11:34, 27 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин признался в расправе над найденной в реке школьницей

Житель Кубани признал вину в убийстве 12-летней девочки, чье тело нашли в реке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Кубани задержанный за расправу над 12-летней школьницей 35-летний мужчина дал признательные показания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемый рассказал об обстоятельствах произошедшего во время допроса. Следователи проверили его показания на месте, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ночью 2 сентября в хуторе Бураковском в реке Левый Бейсужек обнаружили детское тело с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшему и сжегшему одноклассницу российскому подростку смягчили наказание.

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      Илона Палей
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