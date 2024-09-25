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19:45, 25 сентября 2024Силовые структуры

Изнасиловавшему и сжегшему одноклассницу российскому подростку смягчили наказание

В Перми суд уменьшил срок сжегшему одноклассницу подростку до 9 лет и 9 месяцев

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Перми суд смягчил наказание подростку, изнасиловавшему и сжегшему одноклассницу, до девяти лет и девяти месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденному смягчено наказание по части 1 статьи 167 («Уничтожение имущества») УК РФ в связи с истечением срока давности. Также снят арест с имущества родителей из-за достижения совершеннолетия виновным.

Молодой человек должен родителям девочки возместить компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей.

Осенью 2023 года психолого-психиатрическая экспертиза признала школьника вменяемым. Преступление произошло в поселке Октябрьский Пермского края в ночь на 8 июля 2023 года. Машинист поезда обнаружил 16-летнюю девочку у железнодорожных путей. Ее доставили в больницу с ожогами 90 процентов тела, которые оказались несовместимыми с жизнью.

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      Артем Соколов
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