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07:36, 27 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с двоюродным братом и попал под следствие

В Бурятии мужчина застрелил двоюродного брата

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Бурятии задержали мужчину, расправившегося с двоюродным братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 сентября в гости к обвиняемому приехал родственник. Во дворе дома его укусила собака, и он стал предъявлять претензии к хозяину жилища. Россиянин разозлился, взял ружье и выстрелил в голову брата. Полицию вызвала фельдшер, которая приехала по вызову, чтобы оказать помощь в связи с укусом животного.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Ранее Останкинский районный суд Москвы приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя Игоря Матюнина, который в 1995 году расправился со случайным знакомым и его матерью из-за телевизора «Рекорд» стоимостью 200 рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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