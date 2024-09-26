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20:27, 26 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин сел на 15 лет за расправу в 1995 году из-за телевизора стоимостью 200 рублей

В Москве суд дал 15 лет убийце двух человек из-за телевизора Рекорд в 1995 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Останкинский районный суд Москвы приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя Игоря Матюнина, который в 1995 году расправился со случайным знакомым и его матерью из-за телевизора «Рекорд» стоимостью 200 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре и управлении Следственного комитета России.

Из материалов дела следует, что 5 декабря 1995 года осужденный пришел к случайному знакомому в гости в квартиру на улице Кашенкин Луг. Там мужчины выпивали, а затем поссорились, потому что хозяин отказался отдать гостю телевизор марки «Рекорд». Матюнин схватил кухонный нож и ударил знакомого в грудь. Затем он догнал его мать на лестничной площадке и нанес ей пять ранений, которые оказались летальными.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Спустя 28 лет по результатам молекулярно-генетической экспертизы на рюмке из квартиры жертв был обнаружен генотип мужского пола, по которому криминалисты установили личность подозреваемого. Ранее судимый Матюнин вину признал.

Ранее 26 сентября сообщалось, что в Магадане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который расправился с бывшим мужем сожительницы и пытался скрыть преступление.

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      Любовь Ширижик
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