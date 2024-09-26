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07:40, 26 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин при помощи электропровода расправился с бывшем мужем сожительницы

В Магадане мужчина задушил электропроводом бывшего мужа сожительницы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Магадане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который расправился с бывшим мужем сожительницы и пытался скрыть преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Его возлюбленная обвиняется в совершении преступления по статье 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»). Вместе они также обвиняются по статье 166 УК РФ («Угон»). Их дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, 13 июля 41-летний потерпевший, приехав из Сусумана в командировку, пришел домой к бывшей супруге, чтобы встретиться с детьми. Однако дверь ему открыл сожитель женщины, который во время разговора избил мужчину, а потом применил к нему электропровод. После обвиняемый обвернул пострадавшего без признаков жизни в пакет и вместе с возлюбленной вывез в лес для захоронения.

Далее пара, чтобы отвести от себя подозрение, отогнала его машину от их дома в другой район. Однако на след злоумышленников все равно вышли.

Ранее сообщалось, что Скопинский районный суд Рязанской области принял решение прекратить уголовное преследование Виктора Мохова, обвиняемого в укрывательстве преступления.

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      Варвара Митина
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