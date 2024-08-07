Дело скопинского маньяка об укрывательстве преступления закрыли

Суд прекратил дело скопинского маньяка Мохова об укрывательстве убийства

Скопинский районный суд Рязанской области принял решение прекратить уголовное преследование Виктора Мохова, обвиняемого в укрывательстве преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело закрыто в связи с истечением срока давности по ходатайству адвоката подсудимого, известного как скопинский маньяк.

Мохов стал фигурантом уголовного дела после того, как 2 августа 2022 года в его дом пришли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук расправился с Щукиным, Мохов помог товарищу спрятать тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал вину и содействовал расследованию.

Мохов вышел на свободу 3 марта 2022 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти до дома, но запер на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.