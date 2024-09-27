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09:15, 27 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин три года избивал дочь и получил 5,5 года колонии

На Камчатке осудили на 5,5 года отца, регулярно избивавшего дочь

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Камчатке суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 40-летнего отца, избивавшего дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с сентября 2021 года по 2024 год мужчина регулярно оскорблял и избивал дочь 2014 года рождения.

Ранее в Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая семь лет изощренно издевалась над дочерью 2009 года рождения.

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      Екатерина Кашурникова
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