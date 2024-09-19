Россиянку осудят за изощренные издевательства над дочерью

В Иркутской области осудят женщину за избиения дочери и издевательства над ней

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая семь лет изощренно издевалась над дочерью 2009 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит обвиняемой по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Ее дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ребенок находится в специализированном учреждении.

По версии следствия, с 2016 по 2023 годы обвиняемая систематически избивала дочь, неоднократно запирала ее в холодном подполье дома, заставляла стоять коленями на твердой крупе и однажды прижгла ладонь руки ребенка об раскаленную печь.

Ранее сообщалось, что в Коми суд рассмотрит дело в отношении 39-летней местной жительницы, истязавшей двух маленьких детей.

