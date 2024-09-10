Россиянка избивала своих детей и попала под суд

В Коми будут судить 39-летнюю женщину, истязавшую своих детей

В Коми суд рассмотрит дело в отношении 39-летней местной жительницы, истязавшей двух маленьких детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета Россиии (СКР).

По данным ведомства, женщина регулярно избивала своих детей, а одному из них угрожала расправой. На допросе она завила, что таким образом воспитывала несовершеннолетних, которые ее не слушались. Сейчас потерпевших изъяли из семьи и поместили в реабилитационное учреждение.

В отношении россиянки возбуждено дело по пунктам «а», «г» статьи 117 («Истязание») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Красноярском крае трем российским опекунам дали сроки за истязание четырех приемных детей.