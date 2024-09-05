В Красноярском крае трем опекунам дали срок за истязание приемных детей

В Красноярском крае трем российским опекунам дали срок за истязание четырех приемных детей. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Как установил суд, 55-летняя женщина из села Юрьевка взяла на воспитание четырех детей, самой младшей из них 3 года, двум другим по 8 и самой старшей 11 лет. Женщина, ее муж и 24-летний зять регулярно избивали подопечных, в том числе палкой и прутом, повергая их регулярным оскорблениям. В июле одну из девочек в наказание привязали скотчем к дереву.

В апреле 2022 года детей изъяли из семьи и назначили им курс реабилитации. Женщине-опекуну дали три с половиной года колонии, а ее супруг получил три года и один месяц колонии общего режима. Также три с половиной года колонии получил помогавший в истязании зять.

16 августа сообщалось, что в Екатеринбурге против сотрудницы опеки возбудили дело из-за стоившей жизни ребенку халатности.

