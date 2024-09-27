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08:33, 27 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную пять лет назад попытку расправы

Под Мурманском будут судить мужчину, пытавшегося убить знакомого 5 лет назад

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Мурманской области суд рассмотрит дело против местного жителя, пытавшегося расправиться со знакомым пять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2019 года обвиняемый поссорился с потерпевшим из-за претензий о хищении рыболовецкой сети. Россиянин взял ружье и попытался выстрелить в обидчика, но был остановлен очевидцем. Однако мужчина не остановился: он взял колюще-режущий предмет и напал на пострадавшего. Его снова остановил свидетель происходящего.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Магадане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, который расправился с бывшим мужем сожительницы и пытался скрыть преступление.

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      Екатерина Кашурникова
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