Россиянка пустилась в погоню за укравшими ее дочь людьми, пошла на таран и попала на видео

На Кавказе мать пошла на таран машины с украденной дочерью и попала на видео

На Кавказе женщина пустилась в погоню за укравшими ее дочь людьми и пошла на таран. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

На кадрах группа молодых людей снимает погоню через окно заднего вида. Водитель и пассажиры ощущают толчки и начинают кричать. Через некоторое время белый кроссовер таранит «Жигули», преграждая путь. Автор ролика в спешке нажимает на блокиратор двери.

Выложивший видео канал уточняет, что подростки украли невесту. Судя по обстановке в машине, девушка не была против этого. Вероятно, ее друзья подстроили похищение для соблюдения обычая.

Ранее в Петербурге осудили двоих мужчин, похитивших девушку с остановки общественного транспорта. Они получили 6,5 и 7 лет колонии. В объединенной пресс-службе городских судов «Ленте.ру» пояснили, что таким образом один из фигурантов решил восстановить отношения, которые закончились по инициативе россиянки.