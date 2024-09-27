Российская пенсионерка заметила собиравшую грибы в лесу конкурентку и выстрелила в нее

Под Петербургом пенсионерка выстрелила в «конкурентку», не поделив грибы в лесу

Пенсионерка собирала грибы в лесу под Петербургом и получила три пули от «конкурентки». Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, все произошло в районе поселка Западная Лица. Нападавшая не захотела уступать облюбованное место с грибами и ягодами 74-летней пенсионерке, достала пистолет «Оса» и четыре раза выстрелила в ее сторону, а затем скрылась. Три пули попали потерпевшей в бедренную кость, ей потребовалась помощь врачей.

Уточняется, что злоумышленницу уже нашли и доспросили. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Амурской области местный житель в ходе незаконной охоты выстрелил в знакомого, перепутав его со зверем.