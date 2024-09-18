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09:20, 18 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин во время незаконной охоты перепутал знакомого со зверем и выстрелил в него

В Амурской области браконьер застрелили знакомого, перепутав его со зверем

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Амурской области местный житель в ходе незаконной охоты выстрелил в знакомого, перепутав его со зверем. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчины без необходимых разрешений охотились на копытных. Им удалось отстрелить самку изюбря. В какой-то момент один из них пошел искать добычу, тогда другой решил, что в кустах прячется зверь и открыл огонь по товарищу, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы.

Ранее стрелок неоднократно привлекался к административной ответственности за браконьерство, а в 2015 году его даже лишили права охоты на год.

10 мая в Магаданской области 66-летний мужчина во время охоты выстрелил из ружья в другого охотника, приняв за медведя.

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