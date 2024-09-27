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07:49, 27 сентября 2024Россия

Российские разведчики раскрыли детали освобождения Новогродовки

МО РФ: разведчики «Центра» помогли вскрыть оборону ВСУ и завладеть Новогродовкой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнослужащие подразделения разведки группировки войск «Центр» обнаружили метонахождения техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новогродовке (Донецкая народная республика, ДНР). Эти координаты помогли вскрыть оборону прротивника и в сжатые сроки освободить город 8 сентября, заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Наша цель была — выставить наблюдательные посты, определить местонахождение противника, заходы техники — с какой стороны, какого направления, как передвигаются, какое время. Заходили мы со стороны Желанного», — раскрыл детали командир разведгруппы с позывным Писарь.

По его словам, разведчики успешно справились с задачей, про пунктам дислокации ВСУ были нанесены удары. «Точки помогли артиллерии и минометке отработать по ним, чтобы создать более комфортный заход штурмовых групп. Также поступала и нам боевая задача — надо было скрытно, незаметно пройти, зайти с тыла врага и обезвредить боевую точку, что было выполнено удачно, без потерь», — добавил офицер.

Разведчики занимаются огневыми налетами в тылу противника, оказыявая помощь штурмовикам в освобождении территорий. Они не дают ВСУ закрепиться на позициях, берут украинских бойцов в плен.

«Находим противника. Где у них склады хранения боекомплекта, живой силы, техника, и она быстро поражается. И поэтому враг не успевает ничего сделать. Действуем и в тылу, и ближнем, и воздушной разведкой, а также ДРГ», — уточнил развечик с позывным Рубаха.

Ранее взятый в ДНР в плен десантник ВСУ сообщил, что на удерживаемых украинскими военными позициях началась острая нехватка командиров. Также серьезные трудности создает дефицит боеприпасов.

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      Александра Синицына
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