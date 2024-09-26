Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:13, 26 сентября 2024Бывший СССР

Украинский пленный сообщил об острой нехватке командиров ВСУ

РИА Новости: на позициях ВСУ в ДНР наблюдается острая нехватка командиров

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Взятый в Донецкой народной республике (ДНР) в плен десантник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что на удерживаемых украинскими военными позициях началась острая нехватка командиров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Собеседник агентства заявил, что боец из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, взятый в плен на северском направлении, сообщил о нехватке боеприпасов и об отсутствии командиров в частях.

До этого командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным Физик рассказал о потере Красноармейска в ДНР как логистического узла. По его словам, российским военным удалось отрезать три основные дороги, разрушить мосты и продвинуться настолько близко, что она может контролировать движение ВСУ беспилотниками и артиллерией.

Ранее жительница города Суджа в Курской области Нина Неженцева сообщила, что солдаты ВСУ занимаются мародерством. По ее словам, украинские военные вскрывают дома местных жителей, в городе «все разграблено».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      30 стран ООН из 193 поддержали «историческую» декларацию G7 по Украине. Запад решил продолжить снабжать Киев оружием

      Подполье сообщило о прибытии в Николаев украинских националистов

      Мужчина показал пугающее фото своего компьютера и получил совет переехать

      Украинский пленный сообщил об острой нехватке командиров ВСУ

      Абхазия начала принимать обещанные России законопроекты

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес в ванной

      В российском городе раскрыли совершенное 30 лет назад убийство семьи

      В Киеве назвали фиаско поездку Зеленского в США

      В Уфе снесли посвященную бойцам СВО аллею

      Жительница Курской области рассказала о снимающих оконные рамы солдатах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше