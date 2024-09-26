РИА Новости: на позициях ВСУ в ДНР наблюдается острая нехватка командиров

Взятый в Донецкой народной республике (ДНР) в плен десантник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что на удерживаемых украинскими военными позициях началась острая нехватка командиров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Собеседник агентства заявил, что боец из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, взятый в плен на северском направлении, сообщил о нехватке боеприпасов и об отсутствии командиров в частях.

До этого командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным Физик рассказал о потере Красноармейска в ДНР как логистического узла. По его словам, российским военным удалось отрезать три основные дороги, разрушить мосты и продвинуться настолько близко, что она может контролировать движение ВСУ беспилотниками и артиллерией.

Ранее жительница города Суджа в Курской области Нина Неженцева сообщила, что солдаты ВСУ занимаются мародерством. По ее словам, украинские военные вскрывают дома местных жителей, в городе «все разграблено».