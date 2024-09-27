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21:34, 27 сентября 2024Россия

Российские военные освободили четыре населенных пункта за неделю

Минобороны России: военные освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, благодаря усилиям группировок войск «Центр» и «Юг» под контроль Российской армии перешли населенные пункты Украинск и Мариновка, Григоровка и Острое в ДНР.

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что большие потери также понесли две бригады теробороны, нацгвардии и штурмовая бригада национальной полиции Украины.

Ранее в Минобороны России заявили, что с 21 по 27 сентября в плен российским военнослужащим сдались 66 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об обстоятельствах сдачи украинских военных в плен не приводятся.

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      Марина Совина
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