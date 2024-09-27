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13:23, 27 сентября 2024Россия

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен за неделю бойцов ВСУ

Минобороны России: за неделю в зоне СВО в плен сдались 66 военнослужащих ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

За неделю с 21 по 27 сентября в плен российским военнослужащим сдались 66 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Подробности об обстоятельствах сдачи украинских военных в плен не приводятся.

14 сентября состоялся обмен Москвы и Киева пленными военнослужащими. В Россию вернулись 103 бойца, захваченных ВСУ в Курской области. Столько же военных российская сторона передала Украине.

Кроме того, 13 сентября о возвращении Украине 49 пленных заявил президент страны Владимир Зеленский. По его данным, Россия передала республике служащих ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы. Украинский лидер подчеркнул необходимость вернуть всех пленных военных.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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