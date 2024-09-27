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14:24, 27 сентября 2024Силовые структуры

Российских подростков отправили в спецшколу из-за сгоревшего в сарае товарища

Суд в Подмосковье отправил в спецшколу подростков, закрывших друга в сарае

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Московской области отправил на три года в спецшколу закрытого типа двух подростков из Раменского района, заперших товарища в сарае, который впоследствии сгорел. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Решение принято на основании обращения МВД.

19 мая 2023 года подростки гуляли в районе поселка Дубовая Роща, между ними произошел конфликт, и двое парней заперли своего 11-летнего друга в сарае. Запертый мальчик решил поджечь дверь, чтобы потом ее выбить, но огонь распространился очень быстро, и он не смог выбраться.

Следственным комитетом были возбуждены уголовные дела, но летом 2024 года расследование прекратили. По версии следствия, причиной произошедшего стал несчастный случай, экспертизы показали, что пожар начался внутри помещения, кроме того, на момент трагедии детям было по 13 лет, а возраст привлечения к уголовной ответственности наступает в 16 лет.

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      Артем Соколов
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