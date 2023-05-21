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16:23, 21 мая 2023Россия

В Подмосковье мальчик заживо сгорел в запертом другими детьми сарае

В Раменском 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае, в котором его заперли другие дети

Фото: Evgenii Panov / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном Раменском 11-летний мальчик сгорел заживо в сарае, в котором его заперли другие дети. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным ведомства, 19 мая дети заперли мальчика во время ссоры — они закрыли дверь на засов, заколотив его гвоздем.

Предварительные данные экспертов говорят о том, что возгорание началось внутри помещения. Дети не смогли сами открыть дверь и обратились к прохожим. Взрослые вызвали спасателей, но к моменту их прибытия мальчик уже погиб.

Следователи установили круг очевидцев, в том числе детей, участвовавших в случившемся. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле СК и прокуратуры.

Один из очевидцев рассказал РЕН ТВ, что всем детям было на вид около 14 лет. По его словам, он пытался вскрыть дверь сарая лопатой, которая была рядом, чтобы проникнуть внутрь. К нему на помощь пришли другие прохожие, которые вызвали пожарных и помогли ему доломать сарай.

«Когда мы сломали постройку, было уже поздно. Мы физически не смогли его спасти — тело обгорело», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в поселке Каргаполье Курганской области женщина спаслась из охваченного огнем дома, но сразу после этого вернулась туда и погибла. По данным СК, женщина хотела забрать вещи. Она отравилась угарным газом.

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Сергей Истомин
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